В Госдуме отреагировали на угрозы Рютте нанести «сокрушительный удар» по России

Генсек НАТО Марк Рютте проявляет недальновидность, угрожая России «сокрушительным ответом» в случае блокировки Сувалкского коридора. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Сокрушительный ответ», а точнее нападение на Россию, повлечет не менее сокрушительные встречные меры. Бросаться подобными угрозами в адрес крупнейшей ядерной державы крайне недальновидно», — сказал он.

До этого Рютте заявил, что НАТО нанесет «сокрушительный» удар по России в случае попытки блокировки Сувалкского коридора — стратегического участка на границе Польши и Литвы между Белоруссией и Калининградской областью. Его заявление прозвучало на фоне публикации The Wall Street Journal о проведенной военными экспертами симуляции конфликта, в которой Россия за несколько дней завоевала Прибалтику. В Москве неоднократно заявляли, что планов нападения на НАТО нет, а в Госдуме назвали подобные сценарии «страшилками» для Евросоюза. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Колесник заявил, что слова Рютте о якобы намерении России блокировать Сувалкский коридор являются просто «страшилкой» для Евросоюза. Парламентарий отметил, что Россия не собирается двигать туда войска, хотя имеет такую возможность.

Ранее Рютте оценил успехи российской армии на Украине.