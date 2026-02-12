Кемеровчанка пыталась применить «схему Долиной», чтобы не выплачивать кредит

В Кемерово женщина пыталась оспорить кредитный договор с банком по схеме Долиной

Жительница Кемерово пыталась признать договор с банком недействительным, применив «схему Долиной». Об этом сообщает Рудничный районный суд.

Женщина оформила кредит на 300 тысяч рублей через онлайн-приложение банка. Когда деньги поступили на счет, 200 тысяч из них она перевела неизвестному, с которым знакома не была.

Перевод заблокировали, сотрудники банка связались с клиенткой. В беседе она подтвердила, что действительно планировала отправить деньги получателю, который якобы должен был продать ей кухню. Позже кемеровчанка обратилась в суд.

«Указывая то, что кредитный договор с банком она не заключала и обязательств по нему на себя не принимала, истец просила суд признать его недействительным», – сообщается в публикации.

Суд не встал на сторону женщины, после чего она подала апелляцию, но во второй инстанции решение оставили без изменения.

Ранее в Москве педагог купила квартиру в ипотеку на 30 лет по «схеме Долиной».