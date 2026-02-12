Размер шрифта
Общество

Женщина отравила мужа, когда узнала, что он изнасиловал ребенка

В Испании жена попыталась отравить мужа, который десятилетиями насиловал детей
Pixabay

В Испании женщина пыталась расправиться с мужем, узнав, что изнасиловал мальчика, которого они считали его внуком. Об этом пишет газета ElCaso.

В Валенсии 71-летний мужчина чудом остался жив после попытки его партнерши отравить его за завтраком. 46-летняя жена педофила, которая ранее приходилась ему невесткой, недавно узнала, что он надругался над пятилетнем мальчиком, которого они воспитывали как собственного внука. Она подсыпала в его еду большое количество таблеток, включая противосудорожный препарат от фибромиалгии.

Мужчина начал мучиться от сильной боли, тошноты и рвоты. Увидев его состояние, женщина сжалилась и вызвала скорую, чтобы ему оказали помощь в больнице. На следующий день медики связались с ней для уточнения обстоятельств передозировки, и женщина призналась, что сама подстроила отравление, после чего была арестована по соответствующему обвинению.

Как уточняется, пострадавший уже был судим за сексуальное насилие над детьми в своей семье. Испанец начал совершать преступления еще в 1970-х, когда был подростко, и надругался над семилетней сестрой, а потом десятилетиями насиловал несовершеннолетних родственниц и дочерей подруг. Последний случай произошел летом 2021 года, а в мае 2024 года мужчину вновь арестовали.

Он отсидел несколько месяцев, но вышел на свободу, несмотря на показания жертв, включая сестру и дочь. Его нынешняя жена не верила обвинениям и сама оказалась под следствием за укрывательство, однако в итоге поняла, что ошибалась.

Ранее в Челябинской области серийный педофил 12 лет караулил детей возле школ.
 
