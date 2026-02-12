Российские спасатели спасли младенца, застрявшего пальцем в ложке

В Новосибирске спасли младенца, застрявшего пальцем в ложке

В Новосибирске спасатели вызволили младенца, палец которого застрял в ложке. Об этом сообщает МКУ Служба аварийно-спасательных работ города.

Ребенок, родившийся в 2025 году, попал в переделку — его палец оказался зажат в пластиковой ложечке. На помощь младенцу вызвали спасателей.

Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место и аккуратно перекусили ложечку кусачками, освободив малолетнего. Ребенок не пострадал, его сразу отдали маме и бабушке, которые очень волновались.

До этого воронежский школьник засунул палец в крепление волейбольной сетки и застрял. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб распилили металлическую деталь крепления и освободили палец школьника.

Ранее новосибирские спасатели помогли школьнице, у которой в носу застрял пирсинг.