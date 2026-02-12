Размер шрифта
Общество

В Великобритании представили самый калорийный в стране бургер, «непригодный» для продажи

В Британии сделали самый калорийный бургер в стране, не пригодный для продажи
Shutterstock/FOTODOM

В Великобритании представили бургер, который назвали самым калорийным в стране — более 2100 килокалорий в одном приеме пищи. Проект был создан не для продажи, а как социальный эксперимент, призванный привлечь внимание к проблеме ультра-обработанных продуктов и их влиянию на здоровье, пишет Mirror.

Бургер под названием «Большой секрет» внешне напоминает стандартный набор фастфуда. Однако его состав был намеренно разработан таким образом, чтобы продемонстрировать, как продукты быстрого питания могут стимулировать переедание.

По данным создателей, блюдо содержит 165% рекомендуемой суточной нормы соли, более чем втрое превышает дневную норму сахара и отличается крайне высоким уровнем насыщенных жиров. В общей сложности в набор входит около 90 ингредиентов, а каждый компонент относится к категории ультра-обработанных продуктов.

Разработчики утверждают, что в рецептуре использовано так называемое «сочетание блаженства» — точный баланс сахара, соли и жира, который усиливает вкусовое удовольствие и одновременно замедляет ощущение насыщения. Такой подход, по словам специалистов, активирует систему вознаграждения мозга и стимулирует выработку дофамина, что может усиливать тягу к повторному потреблению.

Диетолог Клэр Торнтон-Вуд, принимавшая участие в разработке концепции, отметила, что трудности с отказом от фастфуда часто связаны не с отсутствием силы воли, а с особенностями состава таких продуктов.

По ее словам, сочетание жиров, соли, сахара и пищевых добавок способно запускать механизмы, усиливающие аппетит, а не утоляющие голод. Эксперт подчеркнула, что проблема лежит не столько в поведении отдельных потребителей, сколько в современной пищевой среде, где подобные продукты широко доступны и активно продвигаются.

