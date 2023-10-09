Вера Брежнева о самочувствии во время развода: «Внутри была тишина и мрак»

Певица Вера Брежнева призналась, что последние полтора года оказались сложными для нее. Слова исполнительницы передает «СтарХит».

«Я не знала, как себя собрать, структурировать. Я училась заново искать баланс, потому что потеряла опору. Не знала, с чего начать», — заявила экс-участница «ВИА Гры».

Артистка добавила, что за этот период она поняла, насколько важно заниматься ментальным здоровьем. Теперь исполнительница хочет «объединить всех женщин, чтобы делиться опытом».

По словам Брежневой, недавно она лечилась от депрессии. «СтарХит» связывает заболевание певицы и ее недавний развод с Константином Меладзе.

«Внутри была тишина и мрак, не было музыки, а улыбка, если и была, то только на лице, а не в глазах и не в душе. Меня разбирали, искали свои смыслы, ответы на вопросы…» — заявила звезда.

Брежнева подчеркнула, что вскоре ее состояние начало стабилизироваться:

«Из состояния распада я начала восстанавливаться изнутри, стал появляться ресурс, а потом музыка внутри снова зазвучала…»

В октябре Вера Брежнева подтвердила в личном блоге слухи о разводе с Константином Меладзе.

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