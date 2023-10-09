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Фильм «Повелитель ветра» возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

Фильм «Повелитель ветра» собрал 121,3 млн руб. и возглавил кинопрокат в РФ и СНГ

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Картина «Повелитель ветра» стала лидером кинопроката в России, собрав 121,3 млн рублей за минувшие выходные. Об этом сообщает портал Kinobusiness.

Американский боевик «Неудержимые-4» на втором месте. Замыкает тройку лидеров снятая в США комедия «Дурные деньги».

Фильм «Повелителя ветра» посвящен кругосветному полету, который путешественник Федор Конюхов совершил в 2016 году, поставив мировой рекорд. Он обогнул планету за 11 дней 4 часа 20 минут. Роль Конюхова в фильме исполнил Федор Бондарчук.

5 октября Бондарчук пояснил, почему пользовался нашатырем на съемках «Повелителя ветра». Съемки фильма проходили в Москве и Дагестане.

Позже выяснилось, что роль путешественника в фильме мог сыграть артист из Голливуда. Но планы нарушили пандемия и смена бюджета. Тогда Конюхов сам выбрал Бондарчука на главную роль.

Ранее Бондарчук рассказал о реакции Конюхова на его игру в «Повелителе ветра».

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