Сергей Жуков отреагировал на смерть экс-участника «Руки вверх!»

Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков дал комментарий о смерти бывшего клавишника коллектива Владимира Капырина в интервью «Пятому каналу». По его словам, семья и друзья Капырина находятся в состоянии шока после происшествия с их близким. Он также пообещал взять на себя ответственность за общение с отцом покойного музыканта.

«Мы не в состоянии давать интервью. У нас все подавлены и в трауре. Я расскажу все родителям», — добавил Жуков.

В Москве в возрасте 36 лет скончался музыкант Владимир Капырин, известный своим участием в группе «Руки вверх», сообщил его отец Дмитрий Капырин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Мой сын Володя Капырин умер, точнее, был жестоко убит в своей квартире», — написал он.

Ранее источник ТАСС сообщил, что на теле музыканта не было обнаружено признаков насильственной смерти.

Однако телеграм-канал Shot уточнил, что отец обнаружил у сына рану на голове, а его тело было покрыто многочисленными синяками. Кроме того, из квартиры Капырина пропали деньги и телефон. Отец музыканта, Дмитрий Капырин, рассказал, что перед гибелью у его сына был конфликт с неизвестными людьми, которые угрожали ему. Судмедэкспертиза указала, что причиной смерти стало не избиение, поэтому случай не был признан насильственным.

Концертный директор «Руки вверх!» Роберт Погосян также подтвердил смерть Капырина в беседе с РИА Новости, отметив, что музыкант не работал в группе с 2019 года.

Ранее умер актер «Санта-Барбары», женившийся на фанатке из России.