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Дрейк выпустил дисс на Рианну: «Секс с тобой был посредственным»

Поклонники считают, что рэпер Дрейк задиссил Рианну и A$AP Rocky в новой песне

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Global Look Press

Поклонники предполагают, что рэпер Дрейк упомянул свою бывшую возлюбленную певицу Рианну в недавно вышедшем треке «Fear Of Heights» из альбома «For All The Dogs». Об этом сообщает Daily Mail.

Таблоид отмечает, что отношения Дрейка и Рианны длились с 2009 по 2018 год: в это время пара не раз расходилась, а после последнего расставания появились слухи, что рэпер не может забыть свою возлюбленную.

«Почему они говорят, будто я зациклен на тебе? Этого не может быть!» — усмехается Дрейк в новой песне.

В треке музыкант также заявляет, что секс с возлюбленной был «посредственным», а также намекнул на нынешние отношения Рианны с A$AP Rocky:

«Лучше он, чем я, лучше кто-угодно, чем я. Он не может тебя бросить. Вы едете в отпуск, и я уверен, что это Антильские острова».

Daily Mail подчеркивает, что Рианна и A$AP Rocky не раз отдыхали на Антильских островах.

Исполнитель также отсылает к последнему альбому Рианны «Anti», который вышел в 2016 году.

«Да, я анти, потому что устал от тебя», — поет он в песне.

В 2010 году Дрейк назвал себя пешкой в отношениях с Рианной, которая никогда не афишировала роман с рэпером в СМИ, утверждая, что они с исполнителем просто друзья.

«Она делала со мной то же самое, что я со многими женщинами на протяжении всей жизни. Уделяла время, а потом исчезала. И я такой: «Ого, это ужасное чувство», — вспоминал Дрейк.

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