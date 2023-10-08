Глюкоза о ситуации в Израиле: «Детки немного напугались»

Певица Глюкоза опубликовала в своем Telegram-канале фотографию из бомбоубежища в Израиле.

«Мы сейчас находимся в Тель-Авиве всей семьей. У нас все нормально. Мы находимся в отеле. Недавно работала сирена, поэтому нас всех спустили вниз. Детки немного напугались, но в целом все порядке. Соблюдаем все указания, которые нам дают в отеле. Не знаю, что будет дальше, но пока так», — заявила артистка.

Близкая подруга певицы журналистка Ксения Собчак добавила в соцсетях, что Глюкоза вместе с семьей полетела в Израиль на концерт американского певца Бруно Марса. Она заявила, что исполнительница планирует вылететь из Израиля уже завтра.

Недавно сообщалось, что российские музыканты начали отменять свои концерты в Израиле из-за обстрелов. Фронтмен группы «ДДТ» Юрий Шевчук решил перенести свое выступление в Тель-Авиве. Оно должно было состоятся 28 октября.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее Эвелина Бледанс рассказала о личной жизни живущего в Израиле сына.