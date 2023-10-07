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Саша Петров рассказал, как решился на внезапное предложение возлюбленной

Актер Саша Петров подарил невесте обручальное кольцо из веточки с дерева

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actorsashapetrov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Саша Петров в рамках эфира «ОК на связи» назвал внезапное решение жениться на Виктории Антоновой «искренним порывом».

«Это был искренний порыв, наверное, главное событие в жизни за много лет. Мы даже не успели ничего обсудить, а в загсе ее спрашивают: «Вы берете фамилию мужа?». Вика такая: «Да!». Сейчас она занимается переоформлением документов, скоро уже дадут новый паспорт», — вспомнил Петров.

Он заверил, что давно искал себе партнершу, с которой в доме будет царить уютная и теплая атмосфера. По словам Петрова, он решился на внезапное предложение руки и сердца в загородном коттедже, а обручальное кольцо смастерил из веточки дерева. Актер подчеркнул, что сделал предложение скромно и по-семейному, так как внезапно осознал, что им надо ехать в ЗАГС.

15 сентября Александр Петров женился и выложил фото с регистрации брака. Артист рассказывал, что познакомился с возлюбленной случайно на улице. Виктория Антонова работает в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны (ЦРНК).

Ранее Бортич в платье невесты спела экс-девушке Петрова после новости о его свадьбе.

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