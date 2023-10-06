Отца Бритни Спирс госпитализировали с тяжелой инфекцией

Отец Бритни Спирс Джейми госпитализирован с серьезными проблемами со здоровьем. Об этом сообщает Page Six.

«Джейми страдает от тяжелой инфекции, которая потребовала хирургического вмешательства», — сказал источник издания.

По словам инсайдера, актер уже на протяжении нескольких недель находится в больнице в специальном инфекционном отделении. Другой источник подчеркнул, что 71-летний мужчина «тяжело болен».

Отец поп-звезды за последние несколько месяцев уже второй раз попал в больницу. В августе Спирса госпитализировали из-за осложнений, связанных с операцией на коленном суставе, которую он перенес в середине 2000-х. Тогда, отмечает TMZ, мужчина серьезно потерял вес.

В сентябре 2021 года Джейми Спирса через суд отстранили от опекунства над своей дочерью. Это случилось после того, как певица рассказала о жестоком отношении отца по отношению к себе. Она признавалась, что родитель полностью контролировал ее жизнь, в том числе принимал за нее личные, медицинские и финансовые решения.

Недавно сообщалось, что певица Бритни Спирс улетела на остров после прихода полиции.

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