«Не здоров как бык»: дочь Дроздова ответила на слухи о раке у телеведущего

Дочь Николая Дроздова Елена опровергла в беседе с телеканалом «360», что у телеведущего обнаружили рак.

Дроздова заявила, что информация о состоянии ее отца не соответствует действительности. По ее словам, зоолог находится дома и все хорошо.

«Не здоров как бык, но он не в больнице, ни в каком не тяжелом состоянии», — отметила дочь телеведущего.

6 октября Telegram-канал Shot сообщил, что у Дроздова якобы обнаружили рак. У звезды якобы выявили злокачественную опухоль при обследовании. Как отмечал источник, врачи собираются назначить зоологу курс химиотерапии. По их данным, в последнее время здоровье 86-летнего телеведущего сильно ухудшилось и осложняется гипертонической болезнью сердца.

29 августа стало известно, что Дроздова отправили в больницу из-за повышенного холестерина и ПСА. Врачи также обнаружили в организме «какие-то показатели возможных онкологических заболеваний».

30 августа Дроздов рассказал, что ему провели операцию. По словам телеведущего, хирургическое вмешательство прошло успешно, но без наркоза — он отказался.

Ранее певица Слава заговорила о желании вернуться в СССР из-за шоу Малахова.