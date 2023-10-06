Лада Дэнс впервые вышла в свет после ДТП

Певица Лада Дэнс впервые вышла в свет после операции. Об этом сообщает «Пятый канал».

Дэнс посетила осенний бранч Live Арена. Певица уверила, что уже готова к работе. По словам звезды, она будет выступать даже на костылях.

«Это не первый раз в моей жизни, к сожалению», — поделилась звезда.

5 августа машина, в которой ехала Дэнс, попала в ДТП на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье. Всего в аварии столкнулись три машины. Лада Дэнс получила черепно-мозговую травму, ей предстоит пройти трехмесячную программу реабилитации.

8 августа концертный директор певицы Лады Дэнс Сергей Пудовкин рассказал «Газете.Ru», что исполнительница направит в суд иск против транспортной компании на 12 миллионов рублей после ДТП в подмосковном Подольске.

19 августа стало известно, что Дэнс выступила на сцене впервые после того, как попала в серьезное ДТП.

В сентябре Дэнс призналась, что уже несколько лет судится с бывшим мужем и продюсером Леонидом Величковским из-за прав на свои композиции.

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