Карнавал о скандале с Шурой: «Опустил меня ниже плинтуса»

Блогерша Валя Карнавал призналась в интервью с телеканалом МУЗ-ТВ, что очень удивилась скандалу с певцом Шурой на шоу «Битва поколений».

Карнавал призналась, что была фанаткой Шуры и слушала некоторые его песни на повторе. По словам блогерши, певец с порога начал говорить, что она не заслуживает места в программе.

«Я думала со мной такого никогда не приключится, но было ощущение, что вышел мой кумир и опустил меня ниже плинтуса. Вот такое состояние я пережила», — поделилась артистка.

В сентябре 2023 года Карнавал расплакалась на съемках нового сезона шоу «Битва поколений». Причиной слез звезды стало грубое поведение певца Шуры в ее адрес. Карнавал призналась, что ожидала услышать от артиста «совсем не то». Исполнитель заявил, что тиктокерша справилась «с напором» Ларисы Долиной. Поэтому он предложил доказать «дебилам», что блогерша имеет право оставаться в месте жюри.

В 2021 году Долина и Карнавал поссорились на шоу Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) «Музыкалити». Тогда народная артистка обвинила свою молодую коллегу в неумении петь и раскритиковала ее за отсутствие музыкального образования.

В феврале 2023 года Карнавал призналась, что смогла зарыть «топор войны» после участия Долиной в ее новом шоу.

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