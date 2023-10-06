Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Карнавал о скандале с Шурой: «Опустил меня ниже плинтуса»

Блогерша Валя Карнавал была фанаткой Шуры до скандала

close
100%
karna.val/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Блогерша Валя Карнавал призналась в интервью с телеканалом МУЗ-ТВ, что очень удивилась скандалу с певцом Шурой на шоу «Битва поколений».

Карнавал призналась, что была фанаткой Шуры и слушала некоторые его песни на повторе. По словам блогерши, певец с порога начал говорить, что она не заслуживает места в программе.

«Я думала со мной такого никогда не приключится, но было ощущение, что вышел мой кумир и опустил меня ниже плинтуса. Вот такое состояние я пережила», — поделилась артистка.

В сентябре 2023 года Карнавал расплакалась на съемках нового сезона шоу «Битва поколений». Причиной слез звезды стало грубое поведение певца Шуры в ее адрес. Карнавал призналась, что ожидала услышать от артиста «совсем не то». Исполнитель заявил, что тиктокерша справилась «с напором» Ларисы Долиной. Поэтому он предложил доказать «дебилам», что блогерша имеет право оставаться в месте жюри.

В 2021 году Долина и Карнавал поссорились на шоу Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) «Музыкалити». Тогда народная артистка обвинила свою молодую коллегу в неумении петь и раскритиковала ее за отсутствие музыкального образования.

В феврале 2023 года Карнавал призналась, что смогла зарыть «топор войны» после участия Долиной в ее новом шоу.

Ранее звезда Comedy Woman пожаловалась на «раздевающие» людей программы.

*  признан в РФ иностранным агентом
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий