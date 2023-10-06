Президент России Владимир Путин наградил актера Гошу Куценко орденом «за заслуги в культуре и искусстве». Указ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Гуценко удостоился ордена за «заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность». Также награду получила артистка Татьяна Шатилова.

Гоша Куценко окончил Школу-студию МХАТ в 1992 году. После выпуска он стал актером театра имени Моссовета. Он дебютировал в кино в картине «Мумия из чемодана». В фильмографии звезды более 180 работ. Среди них такие проекты, как «Со мною вот что происходит», «Турецкий гамбит», «Есенин», «Инсомния», «Упражнения в прекрасном», «Ночной дозор», «Любовь-морковь», «Елки-3».

Татьяна Шатилова работает в Российском академическом Молодежном театре с 1967 года. В 1991-м она удостоилась звания заслуженной артистки России, а в 2008-м — народной. Она играла в проектах «Ранетки», «Любовь как любовь», «Широка река».

В мае Куценко вспомнил, как отказался от роли в фильме с Брэдом Питтом. По словам артиста, его приглашали на роль в фильм «Война миров Z». Однако он не смог выучить сценарий на английском. Куценко рассказал, что Брэд Питт сам вышел с ним на связь и похвалил его актерский талант.

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