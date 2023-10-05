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Стася Милославская рассказала, почему любит сниматься в исторических сериалах

Актриса Милославская призналась, что чувствует себя куклой на съемках сериалов

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Стася Милославская призналась, что ей нравится играть в исторических сериалах из-за возможности примерить элементы одежды более древних времен. Об этом пишет «СтарХит».

«Можно примерять все эти костюмы, вуали, шляпки. Тут, наверное, что-то девчачье мной движет: я себя чувствую какой-то куклой, которую одевают. Ну и еще, конечно, тут захватывающие истории, которые тоже можно на себя «примерить» и пожить, почувствовать себя в этих предлагаемых обстоятельствах», — отметила Милославская.

Сейчас актриса играет реальную историческую личность Наталью Климову в сериале «Столыпин». Женщина состояла в партии революционеров и была одной из тех, кто планировал покушение на Петра Столыпина. Милославская призналась, что роль далась ей нелегко, так как героиня по характеру совсем не похожа на актрису.

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