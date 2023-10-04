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Мария Миронова рассказала о самых экстремальных съемках в жизни

Актриса Мария Миронова назвала самыми экстремальными съемки с больным сыном

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Мария Миронова призналась, что считает самыми экстремальными съемками в своей жизни работу над фильмом «Осьминог». Об этом пишет The Voice.

«У нас съемки были за городом. Я приехала с ребенком и с няней. Сын разболелся. Это были самые экстремальные съемки в моей жизни. Каждые 20 минут я выходила из кадра, чтобы мерить температуру ребенку и давать ему жаропонижающие. Я запомню это на всю оставшуюся жизнь», — рассказала Миронова.

При этом Миронова осталась довольна работой с режиссером Алексеем Степановым, для которого «Осьминог» стал дебютом в большом кино. В картине снялась и супруга Степанова Мариетта Азарян, она сыграла проститутку.

«У меня была мечта. Я не думаю, что с показом этого фильма можно будет сказать, что она сбылась. Но это начало исполнения огромной мечты. В этом фильме прекрасно то, что это начало большого пути», — сказала она.

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