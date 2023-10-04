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Кушанашвили о жене-вебкамщице Комиссаренко: «Cлава был у нее 15-м»

Телеведущий Кушанашвили назвал комика Комиссаренко недалеким из-за поста о жене

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otar.kushanashvili/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Шоумен Отар Кушанашвили раскритиковал на своем YouTube-шоу «Каково?!» комика Славу Комиссаренко за пост о недавней свадьбе с вебкам-моделью.

Телеведущий назвал юмориста недалеким за то, что тот попытался объясниться перед публикой, и тем самым только подогрел интерес к скандалу.

«Слава был у нее 15-м за неделю, когда предложил ей обручальное кольцо. Она встречалась с кем-то до загса», — заявил шоумен.

Кушанашвили посоветовал Комиссаренко «уйти из поля зрения», чтобы ситуация о неудачном браке забылась.

«Зачем ты объясняешься с публикой, Слава?! Ну и случился у тебя такой камуфлет, но ты же воздушный легкий человек… ты был таким искрометным», — подчеркнул телеведущий.

На днях Комиссаренко написал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не знал о вебкам-прошлом своей жены Юлии Шашковой. По словам юмориста, правда вскрылась только после свадьбы, однако супруга даже после этого пыталась отрицать свою принадлежность к секс-индустрии.

Позднее коллега комика Данила Поперечный назвал неправильной реакцию Комиссаренко, отметив, что ему нужно было просто «послать всех».

Ранее уехавший из России комик Незлобин рассказал о сидящем в тюрьме брате.

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