«Неудержимые 4» вновь возглавили российский кинопрокат в уикенд

Фильм «Неудержимые 4» стал лидером кинопроката в России и странах СНГ в прошедшие выходные, сообщает kinobusiness.com.

Со дня премьеры он собрал 184,6 млн рублей.

В общей сложности российские кинотеатры собрали 308–310 млн руб. Это на 8–9% меньше, чем на прошлой неделе.

Ранее сеть кинотеатров «Каро» отказалась показывать вышедший сегодня на экраны страны фильм «Барби».

Напомним, Минкульт отказал в выдаче прокатных удостоверений «Барби» и «Оппенгеймеру», заявив, что обе картины не соответствуют «российским духовным ценностям». При этом сегодня показы голливудских фильмов стартовали в некоторых кинотеатрах, которые заранее подготовились к штрафам за это.

Кинокритик ранее объяснил, почему россиянам стоит посмотреть фэнтези-комедию «Барби».

Ранее депутат предложила запретить «Барби» в России из-за «ЛГБТ-пропаганды».