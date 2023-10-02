Актер из фильма «Карты, деньги, два ствола» умер в 56 лет

Актер Джейк Абрахам, сыгравший Дина из фильма «Карты, деньги, два ствола» Гая Ричи, умер в 56 лет. Об этом пишет The Guardian.

Мужчина успел сыграть в более чем 40 фильмах, в том числе «Чисто английское убийство», «Телохранитель», «Надзиратель», «Красный карлик», «Приключения королевского стрелка Шарпа», «Костолом», «Формула 51», «Трагедия мстителя».

Причиной смерти актера стал рак простаты. О болезни рассказал сам актер в июле 2023 года: по мнению врачей, на момент обращения опухоль развивалась уже около четырех лет и она успела распространиться на позвоночник, бедра и мочевой пузырь.

К врачам Абрахам обратился лишь после того, как заметил кровь в моче, при этом на тот момент актер уже некоторое время терпел сильные боли. Он призвал читателей извлечь пользу из его истории и не откладывать тестирование на уровень простатспецифического антигена (ПСА) в крови при появлении подозрений.

Ранее умер актер «Санта-Барбары», женившийся на фанатке из России.