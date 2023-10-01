Виктор Дробыш признался в ненависти к Наташе Королевой

Продюсер Виктор Дробыш заявил в шоу «Битва поколений», что ненавидел певицу Наташу Королеву в 80-х.

Дробыш вспомнил, как параллельно с рок-группой «Санкт-Петербург» Королева «ворвалась» в эстраду с композицией «Желтые тюльпаны». Дробыш заявил, что он и его коллеги ненавидели звезду. Также он испытывал неприязнь к экс-солистке «Мираж» Наталии Гулькиной. Этим продюсер объяснил, почему выбрал выступление Клавы Коки с песней «Не зови меня зая», а не Королеву.

«Поэтому я даже уехал в Финляндию, а там Натали Имбрулья, Дженнифер Пейдж. И Клава Кока мне сейчас так сильно их напомнила. Все скандинавско-английские певицы приблизительно таким же голосом пели. Я это очень сильно любил. Для меня самая красивая музыка — скандинавский поп-рок. Как же я могу голосовать за эти «Желтые тюльпаны»?» — отметил продюсер.

24 сентября сообщалось, что Дробыш сравнил Mia Boyka и эстрадного певца Шуру. Он похвалил артиста, а его молодую коллегу, наоборот, сравнил с люстрой из «Икеи». В ответ отец певицы обозвал Дробыша плафоном из «Оби».

Ранее Виктор Дробыш покинул продюсерскую компанию на фоне бана от налоговой.