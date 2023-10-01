Бывшая жена Гуфа попросила свозить ее на отдых от детей

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай пожаловалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на своих детей.

Айза рассказала, что устала от сыновей Сэма и Элвиса. Звезда обратилась к поклонникам, попросив свозить ее на отдых.

«24 на семь с детьми — это не мое», — написала блогерша.

Айза воспитывает двух сыновей от разных браков. Первенец звезды Сэм родился в союзе блогерши с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). Звезды поженилась в 2008-м и развелись в 2013-м. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях. В августе 2023 года бизнесвумен призналась, что прошла сепарацию от музыканта, и попросила поклонников ее поздравить.

Второй сын Айзы Элвис появился на свет в браке с бизнесменом Дмитрием Анохиным. Свадебная церемония блогерши и предпринимателя прошла в Лас-Вегасе в 2015-м. Бизнесвумен развелась со вторым мужем в 2020 году. Бывшие супруги часто конфликтовали и судились из-за их общего бизнеса — салона красоты. В итоге блогерша заплатила экс-мужу 12 миллионов рублей за бьюти-центр. На данный момент Анохин и Айза поддерживают дружеские отношения.

Ранее бывшая жена Гуфа пожаловалась на «безжалостные» попытки взлома соцсетей.