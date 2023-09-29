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Критики впервые похвалили фильм серии «Пила»

Десятая «Пила» стала первым фильмом серии, понравившимся критикам

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Lionsgate Movies/YouTube

Десятый фильм серии ужасов «Пила» стал первым, который похвалили критики. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes (англ. «Гнилые помидоры») у фильма «Пила 10» рейтинг 84% после публикации 62 рецензий — это значит, что 84% рецензий были положительными.

Это самый высокий рейтинг среди десяти картин серии и первый, переваливший за 50% — после этого агрегатор дает фильму пометку «свежий» (фильмы, получившие 50% и менее положительных рецензий, снабжаются шильдиком «гнилой»).

Второй по популярности среди критиков фильм серии — первая «Пила» 2004 года с рейтингом 50%. Самый маленький рейтинг — у фильма «Пила 3D» 2010 года: 9%.

Действие предстоящего хоррора происходит между событиями «Пилы 1» и «Пилы 2». Отчаявшийся антагонист Джон Крамер отправляется в Мексику, чтобы принять участие в экспериментальной медицинской процедуре и получить чудодейственное лекарство от рака. Однако вскоре Пила понимает, что эта история была мошенничеством.

Ранее обвинявшая Мэрилина Мэнсона в изнасиловании женщина отозвала иск.

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