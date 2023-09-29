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«Мощный» 50 Cent вывихнул палец каскадеру на съемках «Неудержимых»

Каскадер Алан Энжи назвал 50 Cent танком после съемок в «Неудержимых 4»

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Global Look Press

Каскадер и координатор трюков фильма «Неудержимые 4» Алан Энжи в разговоре с PopCulture рассказал о работе с рэпером 50 Cent и актрисой Меган Фокс на съемках боевика.

«50 Cent очень мощный и сильный, поэтому работать с ним было легко. На самом деле он был настолько силен, что в одной из сцен, где он должен был врезаться в каскадера, его сила привела к тому, что наш парень отлетел и вывихнул палец. Конечно, сейчас с парнем и его пальцем все в порядке», — посмеялся Энжи.

Он отметил, что Фокс тоже хорошо справлялась с непривычными для себя движениями, характерными для боевиков. Энжи рассказал, что они решили отталкиваться от танцевального опыта актрисы, когда создавали ее подвижный и быстрый боевой стиль. 50 Cent в свою очередь, по словам каскадера, отличился большой физической силой, поэтому координаторы трюков использовали его как «танк».

Недавно Меган Фокс поделилась впечатлениями о работе с актерами Сильвестром Сталлоне, Джейсоном Стэйтемом, 50 Cent и Дольфом Лундгреном во время съемок фильма «Неудержимые 4».

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