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Кристина Асмус о сломанной ноге: «хруст был на весь Выборг»

Актриса Кристина Асмус рассказала, что получила перелом ноги на съемках

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asmuskristina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Кристина Асмус заявила в своем VK-сообществе, что ей предстоит операция из-за перелома ноги.

«Второй перелом в жизни, но врачей больше пугает серьезное смещение. Заработала я все это безумие на съемках в Выборге. Не в кадре, за кадром, когда готовилась к крупному плану. Высокий прыжок, приземление на подвернутую ногу всем весом, еще и с сильной инерцией. Хруст был на весь Выборг», — заявила артистка.

Асмус добавила, что, несмотря на перелом, она продолжила съемки и только после этого поехала в больницу.

«А дальше все, как в тумане... Большая синяя стопа, рентген, гипс и слова от нескольких независимых врачей, что без операции никак….» — подчеркнула звезда.

Актриса призналась, что решила не отменять ближайшие спектакли, несмотря на травму и играла «сексуальные сцены» в гипсе.

Недавно звезда «Интернов» заявила, что получила сложный перелом ноги. На новость о переломе ноги звезда отреагировала матом, употребив подряд несколько десятков нецензурных слов.

В июле Асмус рассказала, что во время студенчества познакомилась с парнем, который поднимал на нее руку, и не раз.

Ранее комик Слава Комиссаренко пошутил, что ищет новую девушку на фоне скандала с женой.

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