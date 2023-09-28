Александр Лазарев обвинил Богомолова в провокациях

Актер Александр Лазарев-младший заявил, что не изменил с 2020 года своего мнения относительно творчества режиссера Константина Богомолова. Об этом артист заявил в шоу «Команда».

Лазарев-младший отметил, что не знаком с постановщиком, однако его спектакли в «Ленкоме» оказались нехорошими.

«Настолько нечестно и несправедливо по отношению к классике, театру, вообще к сцене, неуважительно к актерам. Над актерами он просто издевался. Его задача — перевернуть пьесу, обидеть зрителя, артиста. Сказать: «А вот это вы съедите? Ешьте!» Провоцирует публику», — заявил актер.

В ноябре 2020 года Лазарев-младший раскритиковал постановки Богомолова в «Ленкоме», назвав их «омерзительной дрянью». Богомолов поставил в «Ленкоме» два спектакля — «Борис Годунов» и «Идиот».

Как рассказывал Лазарев, актриса, играющая Настасью Филипповну, в спектакле «сидела за решеткой и детским голосом рассказывала про менструальную кровь». Также в постановке Богомолова есть момент, когда «Пушкин пошел пописать в кусты». Он заключил, что русскую классику нельзя втаптывать в грязь.

Ранее сообщалось, что фильм «Айта» лишился прокатного удостоверения.