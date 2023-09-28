В Британии спилили дерево Робин Гуда

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В национальном парке Нортумберленд в Британии неизвестные спилили платан, известный по фильму «Робин Гуд: принц воров» с Кевином Костнером и Морганом Фрименом. Об этом сообщает газета The Mirror.

Изображения спиленного дерева появились в прессе 28 сентября.

В национальном парке Нортумберленд факт подтвердили, что дерево было повалено намеренно.

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Об уничтожении дерева написала у себя в социальных сетях проживающая неподалеку писательница Элджей Росс.

«К нам каждый год приезжают тысячи людей, мечтающих увидеть знаменитое дерево. Печальный день. Безумно грустно было узнать о потере этого культового, прекрасного дерева, которое вдохновляло меня на вторую книгу», — поделилась она.

В британской прессе дерево называют самым фотографируемым в стране. Оно стояло в овраге у Вала Адриана — многокилометрового оборонительного укрепления, построенного римлянами для предотвращения набегов врагов.

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