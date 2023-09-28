Айза опубликовала свои первые фото после пластики: «максимальное уродство»

Блогерша Айза в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поддержала Викторию Боню, которая недавно воспользовалась услугами пластического хирурга.

Бывшая жена Гуфа призвала хейтеров не торопиться с критикой, отметив, что впоследствии «лицо Бони будет шикарным».

Айза опубликовала свои первые снимки после пластической операции. Блогерша подчеркнула, что ее лицо восстанавливалось долго. В первые месяцы она думала, что никогда не восстановится, а свой внешний вид на интервью Ксении Собчак в 2020 году женщина назвала «максимальным уродством».

«Но прошло время...Да! Это минимум год в моем случае, потому что я склонна к отечности. И теперь я восхищаюсь собой», — отметила звезда.

Айза добавила, что на интервью, которое Собчак брала у блогерши в 2023 году, у нее уже «совсем другое лицо».

По словам Айзы, она обратилась к хирургу из-за «давящих глаза бровей», которые с годами опускались ниже.

27 августа Боня сделала пластическую операцию за 19 миллионов рублей — блефаропластику (операция по изменению формы век или разреза глаз. — «Газета.Ru»). Звезда также рассказала, что ей случайно увеличили губы жиром, не предупредив ее об этом.

Ранее певец Сергей Лазарев раскрыл, как поддерживает себя в форме.