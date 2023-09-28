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Шура послал журналистку и назвал ее бездарностью вслед «за Валей Карнавал»

Певец Шура несколько раз послал журналистку, спросившую о конфликте с Карнавал

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Телеканал «НТВ»

Певец Шура послал матом журналистку, которая спросила у исполнителя о причинах его конфликта с Валей Карнавал на шоу «Битва поколений». Об сообщает Telegram-канал Hypehub.

В опубликованном Telegram-каналом видеоролике слышно, как корреспондентка спрашивает у звезды, почему он позволил себе резкое высказывание по отношению к певице Вале Карнавал и назвала ее «маленькой девочкой».

«Хором, вместе. Собрались, дружно пожали руки друг другу и... Бездарность она, и бездарность ты», — заявил Шура, несколько раз при этом послав журналистку.

22 сентября сообщалось, что Валя Карнавал расплакалась на съемках нового сезона шоу «Битва Поколений». Причиной слез Карнавал стало грубое поведение певца Шуры в ее адрес. Тиктокерша спросила, есть ли у исполнителя к ней сильная неприязнь.

«Ты справилась с напором от нашей любимой Ларисы Долиной, и теперь ты сидишь буквально на ее месте. Все супер. Давай теперь будешь доказывать нам, дебилам, что ты имеешь право на это место. Успокойся», — заявил Шура.

Голос звезды дрожал, и она старалась не заплакать, но в итоге не могла сдержать слез. Певица призналась, что ожидала услышать от Шуры «совсем не то».

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