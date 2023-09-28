Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Рената Литвинова стала парижанкой

Режиссер Рената Литвинова призналась, что стала парижанкой и познала любовь

close
100%
Телеграм-канал «Рената Литвинова»

Режиссер Рената Литвинова призналась в интервью латвийскому СМИ, что полностью ассимилировалась в Париже. Ее слова передает kp.ru.

«Стала бегать по утрам и в кафе покупать кофе, бутерброды, багет, булочки. Короче говоря, да, я стала парижанкой! Мне все это нравится…» — призналась постановщица.

По словам Литвиновой, будучи в Москве, она не могла себе позволить сидеть в кафе и неспеша что-то обсуждать, так как на это не было времени. В Париже режиссер может себе это позволить.

Постановщица добавила, что познала за последнее время «настоящую любовь»:

«Но это слишком личное, не хочу об этом рассказывать».

На днях сообщалось, что певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) съехала от Ренаты Литвиновой в Париже. Источник mk.ru заявлял, что исполнительница решила начать жить в одиночестве. При этом Литвинову инсайдер назвал человеком, который «сильно переживает» из-за ссоры.

Недавно в сети появились слухи о ссоре Земфиры и Ренаты Литвиновой, которые являются давними подругами. Причиной для таких предположений стала взаимная отписка девушек от страниц друг друга в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее Михалков рассказал, за что увольняет членов киногруппы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях