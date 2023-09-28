Рената Литвинова стала парижанкой

Режиссер Рената Литвинова призналась в интервью латвийскому СМИ, что полностью ассимилировалась в Париже. Ее слова передает kp.ru.

«Стала бегать по утрам и в кафе покупать кофе, бутерброды, багет, булочки. Короче говоря, да, я стала парижанкой! Мне все это нравится…» — призналась постановщица.

По словам Литвиновой, будучи в Москве, она не могла себе позволить сидеть в кафе и неспеша что-то обсуждать, так как на это не было времени. В Париже режиссер может себе это позволить.

Постановщица добавила, что познала за последнее время «настоящую любовь»:

«Но это слишком личное, не хочу об этом рассказывать».

На днях сообщалось, что певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) съехала от Ренаты Литвиновой в Париже. Источник mk.ru заявлял, что исполнительница решила начать жить в одиночестве. При этом Литвинову инсайдер назвал человеком, который «сильно переживает» из-за ссоры.

Недавно в сети появились слухи о ссоре Земфиры и Ренаты Литвиновой, которые являются давними подругами. Причиной для таких предположений стала взаимная отписка девушек от страниц друг друга в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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