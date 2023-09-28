Русский голос Дамблдора о смерти Дамблдора из «Гарри Поттера»: он играл от сердца

Ирландский актер Майкл Гэмбон, профессор Дамблдор из киносаги о Гарри Поттере, — замечательный актер, открывший персонажа. Об этом «Газете.Ru» заявил народный артист РФ Василий Бочкарев, озвучивший Альбуса Дамблдора в нескольких фильмах о Гарри Поттере. По его словам, во время работы над фильмами он старался не испортить то, что делалось большими артистами.

«Как артист может относиться к хорошему артисту? Только с восхищением. Он такой артист и взялся за сказку и ее довел до звучания можно сказать всемирного. Потому что его исполнение, конечно, блестящее. Не знаю, что там особо сделано. Во всяком случае, все, что от меня было возможно, я сделал. Конечно, ответственно таких замечательных артистов переводить. Про него я могу сказать только одно — замечательный, прекрасный артист, прекрасно сыграл в материале, точно понял автора, затронул и открыл внутренние интонации души, которые прошли не только от персонажа, которого он играл, но и от его сердца. Я старался не испортить то, что делается большим артистами», — сказал Бочкарев.

Майкл Гэмбон скончался на 83-м году жизни. О его смерти 28 сентября сообщил телеканал ITV со ссылкой на семью актера. Он умер в больнице после борьбы с пневмонией, уточнили вдова актера и его сын Фергюс.

Ирландский актер Майкл Гэмбон начал свою карьеру в Британском Национальном театре, которым руководил Лоренс Оливье. Он снимался в роли директора магической школы Хогвартс Альбуса Дамблдора с 2004 года, сменив в этой роли скончавшегося актера Ричарда Харриса. Гэмбон признавался, что не читал ни одной книги Джоан Роулинг, автора историй об обладающем магическими способностями мальчике со шрамом, ограничившись сценариями фильмов. Артист продолжал сниматься в кино до 2019 года.

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