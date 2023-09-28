Джонни Депп начал съемки кино о Модильяни с Аль Пачино

Актер и режиссер Джонни Депп начал съемки кино о художнике Амедео Модильяни «Моди» в Венгрии. Об этом сообщает Variety.

К актерскому составу картины присоединилась итальянская актриса Луиза Раньери, известная по роли тетушки Патриции в фильме «Рука бога» Паоло Соррентино. Она сыграет хозяйку итальянского кафе Розали, которую рисовал Модильяни. В жизни художника действительно была такая женщина — она присматривала за Модильяни, когда он напивался, и кормила его, когда у него не было денег на еду.

По сюжету Модильяни бежит от полиции и переживает творческий кризис, когда встречается с коллекционером, который изменит его жизнь.

В главной роли снимается 43-летний итальянский актер Риккардо Скамарчо. Актеру Аль Пачино досталась роль коллекционера Мориса Ганна. В фильме также снимутся Антония Деспла, Стивен Грэм, Брюно Гуэри, Райан Макпарланд, Бенжамен Лаверн и Салли Филлипс.

Это второй фильм, в котором Депп выступает в качестве режиссера. Первый, «Храбрец», вышел в 1997 году.

О съемках стало известно в мае 2023 года.

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