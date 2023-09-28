«Гнилая среда»: Соседов описал круг общения Лазаревой и Пугачевой в эмиграции

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом) в эмиграции вращается в «гнилой среде». Об этом пишет «Телега Online».

«Лазарева вращается в кругу таких же, как она: это шоу-бизнес… актрисули, среда гнилая. Всякие Чулпан Хаматовы, Пугачиха. «Мы же такие концерты давали, нам платили копейки, содержали всю страну. Какой доход мы давали казне». Они это обсуждают и верят, что так и было», — возмутился Соседов.

По словам критика, артисты-эмигранты считают, что они соль земли и что они не только приносили прибыль России, но и «содержали страну». Согласно Соседову, эмигрировавшие звезды убеждены, что без них России будет плохо и что страна «уехала» в их лице. Также критик выразил мнение, что Лазаревой в эмиграции придется нелегко, так как у нее, по мнению Соседова, нет никаких выразительных черт артиста.

«Таких ведущих, как она — полно. Имя им — легион — таким, как Таня. Их очень много! Что, у нее какая-то эксклюзивная внешность или какого-то редкого тембра голос? Дикторы центрального телевидения были круче», — резюмировал Соседов.

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