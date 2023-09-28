Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Гнилая среда»: Соседов описал круг общения Лазаревой и Пугачевой в эмиграции

Критик Соседов заявил, что Пугачева и Хаматова в эмиграции обсуждают Россию

close
100%
Global Look Press

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом) в эмиграции вращается в «гнилой среде». Об этом пишет «Телега Online».

«Лазарева вращается в кругу таких же, как она: это шоу-бизнес… актрисули, среда гнилая. Всякие Чулпан Хаматовы, Пугачиха. «Мы же такие концерты давали, нам платили копейки, содержали всю страну. Какой доход мы давали казне». Они это обсуждают и верят, что так и было», — возмутился Соседов.

По словам критика, артисты-эмигранты считают, что они соль земли и что они не только приносили прибыль России, но и «содержали страну». Согласно Соседову, эмигрировавшие звезды убеждены, что без них России будет плохо и что страна «уехала» в их лице. Также критик выразил мнение, что Лазаревой в эмиграции придется нелегко, так как у нее, по мнению Соседова, нет никаких выразительных черт артиста.

«Таких ведущих, как она — полно. Имя им — легион — таким, как Таня. Их очень много! Что, у нее какая-то эксклюзивная внешность или какого-то редкого тембра голос? Дикторы центрального телевидения были круче», — резюмировал Соседов.

Ранее Хабиб пожаловался на токсичность и агрессию от Тимати во время участия в телешоу.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях