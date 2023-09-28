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Павел Деревянко пожаловался на предательство и собственную глупость

Актер Павел Деревянко назвал себя глупым после обмана от друга-криптомошенника

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Павел Деревянко в разговоре с mk.ru пожаловался на свою глупость и недальновидность после того, как его обманул криптомошенник Григорий Мулузян, который приходился артисту товарищем.

«Могу сказать, что я кристально чист. Я только не прав в том, что был глуп и недальновиден. Я не был профессионально финансово подкован. Это был мой друг, теперь уже бывший друг, это было предательство. Я ему полностью доверял, а тут такое произошло. Ну, ничего: на ошибках учимся. Сейчас я бы посоветовал слушать себя и слушать семью», — заявил Деревянко.

В конце 2021 года артист после консультации с разбирающимся в криптовалюте знакомым решил вложиться в этот бизнес. В первый месяц Деревянко внес около миллиона рублей, которые действительно вернулись к нему с процентами спустя некоторое время. Затем знакомый актера посоветовал ему поработать с более опытным криптоинвестором, который работает с суммами покрупнее.

Как сообщает Baza, после заключения договора Деревянко обещали до 84% годовых от суммы инвестиции. Артист не стал разбираться в вопросе, подписал бумаги не глядя и стал ждать прибыли. Однако в июле 2023 года «успешный криптобизнесмен» подал к артисту два иска в суд с требованием выплатить суммарно 45 млн рублей.

Ранее Артем Ткаченко отдал 10 биткоинов криптомошеннику, обманувшему Деревянко.

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