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Михалков рассказал, за что увольняет членов киногруппы

Режиссер Михалков признался, что увольняет из киногруппы за перетягивание внимания

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Режиссер Никита Михалков рассказал, за какие проступки на съемочной площадке увольняет членов киногруппы. Его слова, сказанные на встрече со слушателями Академии кинематографического и театрального искусства, цитирует aif.ru.

По его словам, важна включенность работников в процесс, и, если «во время дубля осветитель посмотрел на часы с мыслью, когда же уже будет обед», Михалков расстается с таким человеком.

«Если кто-то из группы перетягивает внимание на себя, забирая энергию помощи актеру, он не должен здесь работать. Это не человек команды. И именно это имеет гигантское значение, кто бы что ни говорил», — рассказал кинематографист о важности атмосферы на съемках, от которой должен заряжаться актер.

Встреча с режиссером прошла в рамках проекта «Творческие встречи и лаборатории». Также Никита Михалков вспомнил, как подбирал образ для персонажа Юрия Богатырева в фильме «Незаконченная пьеса для механического пианино».

Ранее звезда фильма «Брат-3» Владимир Торсуев ответил на критику картины.

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