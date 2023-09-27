Алибасов отказался от предложения пройти компьютерные курсы из-за проблем с «танчиками»

Помощница Бари Алибасова Елена заявила «Газете.Ru», что продюсеру не нужны компьютерные курсы от «М.Видео», он и сам все умеет. Накануне артист подал на сеть по продаже электроники в суд — его игровой ноутбук перестал тянуть «даже танчики». В «М.Видео» пообещали помочь продюсеру разобраться с настройками, но возвращать деньги за устройство оказались не готовы.

«Наш адвокат мне сегодня звонила. Пришел ответ от «М.Видео», они согласны провести экспертизу. Но самое интересное, что там не было слова «независимая». То есть ответчик хочет сам провести экспертизу. Так они ее уже проводили, когда я три раза к ним ходила, и заявили, что у нас классный, хороший ноутбук. Просто слов нет. Это хорошо, что они идут навстречу. Но пусть суд назначит независимую экспертизу. А если они хотят сами провести, мы тогда снимем видео настройки, как ноутбук работает. Я хочу заранее снять видео, чтобы у меня было видеодоказательство. Получается, попало все в прессу, прозвучало имя Бари Каримовича, и все сдвинулось с места. Хотя мы этого не афишировали специально. Мы пошли обычным путем, как все граждане», — сказала Елена.

Она добавила, что о предложении «М.Видео» подарить Алибасову онлайн-курс компьютерной грамотности не знает. Но такие подарки ему ни к чему.

«Сегодня Бари Каримовичу нехорошо. Может быть и звонили, я пропустила. Сейчас Бари Каримовичу тяжело долго за компьютером сидеть. Он или играет, или монтаж видео делает. С клипами работает, для фильма что-то делает. А так, вы знаете, он достаточно разбирается. Он меня сам многому научил. Монтировать клипы в специальной программе. Ну, заморочек там, слушайте! Этому действительно надо учиться. Это трудоемко. Так что курсы нам не нужны. Нам не надо ничего дарить. Мы молодцы, просто верните деньги. Так что вопрос открыт», — констатировала Елена.

В понедельник, 25 сентября, Пресненский районный суд Москвы зарегистрировал иск Бари Алибасова к сети «М.Видео». Как рассказала «Газете.Ru» помощница артиста, около двух лет назад Алибасову купили дорогой игровой ноутбук, который стал тормозить — и не тянул даже World of Tanks. Технику несколько раз сдавали на ремонт по гарантии, но проблема с застревающими танками не решилась.

Представитель «М.Видео» Андрей Петров заявил «Газете.Ru», что специалисты сети готовы вместе с артистом разобраться с подключением, настройками игры и интернета. Кроме того, они готовы подарить Алибасову курсы компьютерной грамотности.

Ранее Алибасов признался, что его тренирует внучка бывшей жены актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Он показал в соцсетях, как Анна Шукшина помогает ему поддерживать себя в форме.