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Бывшая супруга Федора Бондарчука судится с режиссером за раздел имущества

Экс-супруга Бондарчука Рудская подала иск к режиссеру о разделе имущества

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Симоновский районный суд города Москвы зарегистрировал иск телеведущей Светланы Рудской (Бондарчук) к своему бывшему мужу Федору Бондарчуку. Об этом стало известно из картотеки московских судов.

Иск был зарегистрирован 26 сентября, сейчас он находится у судьи. Предметом дела оказался раздел совместно нажитого имущества между супругами.

Остальные детали судебного разбирательства между звездной парой неизвестны.

От первого брака с режиссером Федором Бондарчуком у Рудской есть двое детей: 31-летний Сергей и 24-летняя Варвара. Дочери экс-супругов через год после рождения поставили диагноз ДЦП, они не афишируют подробности ее жизни и редко публикуют фото с ней в соцсетях.

Сейчас Рудская замужем за продюсером Сергеем Харченко, 15 августа 2023 года супруги сообщили о пополнении в семье. Телеведущая опубликовала в соцсетях фото с мальчиком, которого назвали Петром, и отметила, что ребенку уже полгода.

Федор Бондарчук женился во второй раз на актрисе Паулине Андреевой, церемония состоялась 17 сентября 2019 года. У пары есть сын Иван, родившийся в 2021 году.

Ранее глава Якутии вступился за фильмы «Айта» и «Кандидат».

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