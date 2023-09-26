Милохин объяснил свое трехдневное пребывание в Москве

Российский блогер Даня Милохин объяснил, почему вернулся в Дубай после трехдневного пребывания в Москве. Об этом он рассказал в интервью Мадонне Мур.

По словам Милохина, он принял решение снова уехать из России, потому что испугался призыва на военную службу, которого для него требовала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

«Буквально через день Екатерина Мизулина написала у себя в Telegram-канале, что хочет, чтобы я пошел в армию, чтобы я доказал любовь к Родине. Меня это очень сильно испугало. Любого бы это испугало. Я решил первым же рейсом свалить», — сказал он.

Блогер уточнил, что сейчас чувствует себя спокойно.

«Я переживал, что меня не выпустят из России, но выпустили», — уточнил он. Среди друзей, которые помогли Милохину оперативно уехать, в частности, был рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом).

Также Милохин заявил, что у него не было любви в отношениях с фигуристкой Евгенией.

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