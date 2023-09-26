Мать звезды «Эйфории» рассказала правду о его передозировке

Мать Ангуса Клауда заявила в беседе с People, что актер страдал от острой интоксикации в результате случайной передозировки.

В организме Клауда были обнаружены препараты для лечения тревожного расстройства, бессонницы и судорог. Также были найдены кокаин и метамфетамин. Мать артиста отметила, что там были преимущественно депрессанты, влияющие на центральную нервную систему. По ее словам, из-за них у звезды замедлилось сердцебиение и дыхание.

«Он страдал от недостатка кислорода. Все просто замедлилось, и в конце концов его сердце остановилось, и он заснул. Но это не была попытка суицида», — уверила родительница актера.

Клауд отметила, что у ее сына была «прекрасная душа». По ее мнению, именно поэтому многие люди скучают по нему сейчас. Артиста не стало в августе 2023 года.

Клауд родился в Окленде, штат Калифорния, однако большая часть его семьи проживает в Ирландии. Он окончил местную школу искусств по классу производственного дизайна, где его одноклассницей была будущая партнерша по сериалу «Эйфория» Зендая. После этого работал в ресторане Woodland в Бруклине, где его заметила кастинг-директор «Эйфории» Дженнифер Вендитти — пригласив на прослушивание.

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