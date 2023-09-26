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Умер актер из «Секса в большом городе»

Умер актер из «Секса в большом городе» и «Агентов А.Н.К.Л.» Дэвид Маккаллум

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Dennis Van Tine/ZUMAPRESS/Global Look Press

Шотландский актер и музыкант Дэвид Маккаллум умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщает Variety со ссылкой на сына артиста Питера.

Маккаллум скончался от естественных причин в больнице.

«Он был самым добрым, крутым, терпеливым и любящим отцом. Он всегда ставил семью превыше себя. Он с нетерпением ждал любой возможности пообщаться со своими внуками, и с каждым из них у него была уникальная связь», — заявил Маккаллум-младший.

Дэвид Маккаллум родился в Глазго 19 сентября 1933 года. В возрасте 17 лет он дебютировал на сцене в лондонском любительском спектакле «Сон в летнюю ночь». В начале 1960-х артист переехал в Голливуд. Актер получил наибольшую известность после роли служащего КГБ Ильи Курякина в сериале «Агенты А. Н. К. Л.».

В фильмографии Маккаллума более 110 ролей. Он снялся в таких картинах, как «Секс в большом городе», «Бэтмен против Робина», «Бэтмен: Рыцарь Готэма», «Морская полиция: Спецотдел», «Мистер и Миссис Смит», «Вавилон 5», Гибель «Титаника», «Большой побег».

В 1960-е Маккаллум записал четыре альбома инструментальной музыки для Capitol Records. Его композиция «The Edge» звучит в фильме «Малыш на драйве», сериале «Непокорные», в игре GTA IV.

Ранее скончался режиссер Владимир Хмельницкий.

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