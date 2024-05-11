В Германии обсуждают три предложения по возвращению к воинской повинности

Министерство обороны Германии разработало три варианта возвращения в стране воинского призыва. Об этом пишет газета Bild.

По данным издания, варианты были представлены главе оборонного ведомства ФРГ Борису Писториусу на прошлой неделе. Теперь они должны быть проработаны детально, а в июне министр намерен представить итоговую концепцию по воинскому призыву.

Как пишет Bild, первое предложение не предусматривает обязательной повинности и предполагает использование наилучшим образом всех возможностей для привлечения добровольцев в армию. В таком случае власти будут собирать данные по гражданам, достигшим 18 лет, чтобы направлять им информационные материалы с целью привлечь к службе на добровольной основе.

Второй вариант предусматривает избирательный подход, при котором мужчины призывного возраста в обязательном порядке будут заполнять опросники. Женщины при этом могут сделать это добровольно. Затем власти будут выбирать наиболее подходящих кандидатов для службы. Предполагается, что такой подход позволит привлечь в армию от 30 тыс. до 40 тыс. новобранцев. Для реализации такой модели потребуется изменить закон о гражданской обороне.

Третий вариант подразумевает возвращение к полноценной воинской повинности, которая затронет как мужчин, так и женщин. Кроме того, это потребует изменения конституции страны. Каждый гражданин ФРГ по достижении 18 лет будет обязан заполнять соответствующие формуляры. Как пишет Bild, в Минобороны Германии именно третий вариант считают «самым многообещающим» с точки зрения повышения обороноспособности страны.

До этого премьер-министр федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, член Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Даниэль Гюнтер заявлял, что партийная конференция будет работать над возобновлением обязательной воинской службы, поскольку в бундесвер испытывает нехватку людей.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус также говорил о том, что отмена воинской обязанности в Германии с 1 июля 2011 года была ошибкой. Позже он отметил, что никогда не выступал за повторное введение воинской повинности, так как на настоящее время для этого нет ни возможностей, ни средств.

Ранее Шольц оценил вероятность возвращения всеобщего призыва в ФРГ.