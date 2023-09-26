Адвокат Успенской пытается разрешить конфликт с Хайдаровым до суда

Адвокат артисток Славы и Любови Успенской Елена Сенина получила согласие на проведение процедуры медиации в клиниках, где работал звездный хирург Тимур Хайдаров. Об этом сообщает kp.ru.

Издание отмечает, что медиация — процедура, которая позволяет решить конфликт на основе добровольного согласия и без судебного вмешательства. Документ Сениной подписали гендиректора клиник «Олимп Клиник», «ДжиЭмТи», «Ай Кью Пластик», а также сам хирург Хайдаров.

«Подчеркну, что это не имеет отношения к деятельности правоохранительных и надзорных органов. На их работу мы не влияем, заявления поданы и будут рассмотрены в законном порядке. Я всегда говорила и повторяю, тема моей кандидатской диссертации о восстановительном правосудии — где можно договориться, надо договариваться», — заявила правозащитница.

22 июля певица Слава обвинила Хайдарова в том, что он некачественно сделал ей грудь. Она отметила, что после хирургического вмешательства заметила асимметрию груди и «отвратительные шрамы». Сам Хайдаров заявил, что певица не соблюдала рекомендации по уходу за шрамами после операции.

Певица Любовь Успенская поддержала Славу, заявив, что тоже осталась недовольна своей пластикой у Хайдарова. После еще 52 девушки подписали коллективное письмо против хирурга. Делом со стороны пострадавших занимается адвокат Елена Сенина.

Ранее певица Алсу рассказала о влиянии коллег на ее звездную болезнь.