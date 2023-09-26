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Звезда «Маски» объяснила успех SHAMAN тем, что он мужчина

Певица Диана Анкудинова заявила, что SHAMAN популярен из-за падких женщин

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Диана Анкудинова порассуждала об успехе композиции исполнителя Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов), назвав ее похожей на другие песни. Об этом звезда «Маски» заявила на Yotube-шоу «Осторожно, Собчак!».

«Каждая его песня мне напоминает какую-то другую песню. Для меня это большой показатель, все хиты, в принципе, так и делаются, как я поняла. Наверное да, видимо, это работает. Но еще это работает, видимо, потому что он парень. А женщины — очень падкий зритель», — заявила Анкудинова.

Певица подчеркнула, что ее песня «Я Россией тебя зову» не повторила успех хита Дронова, так как артистка изначально не гналась за большой аудиторией.

Диана Анкудинова — победительница второго сезона и обладатель Гран-при суперсезона проекта «Ты супер!». Также певица стала победительницей в программе «Шоумаскгоон».

В апреле 2023 года Анкудинова выступала в костюме Горностая на шоу «Маска».

Накануне SHAMAN признался, что прилетел на концерт в Новомосковске на вертолете, вдохновившись группой Queen.

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