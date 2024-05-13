Командующие ВСУ обвиняют друг друга в поражениях под Харьковом

Украинские командующие обвиняют друг друга в сложившейся для Вооруженных сил Украины (ВСУ) тяжелейшей ситуации под Харьковом и поражениях украинских войск на этом направлении. Об этом пишет американская газета New York Times.

«Украинские войска отступают, а украинское командование обвиняет друг друга в поражениях», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Вооруженные силы РФ при поддержке истребителей, артиллерии и беспилотников к 12 мая захватили по меньшей мере девять сел и поселков. По оценке газеты, развитие событий на Харьковском направлении ставит Украину «в очень опасное положение».

Украинские военные, напоминает New York Times, уже несколько месяцев жалуются на острую нехватку боеприпасов, усугубляемую «неразберихой в конгрессе США, который задержал поставку ключевого оружия». Кроме того, отмечается, что украинские солдаты измотаны.

13 мая утром сообщалось, что около 200 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали под удар российских военных в селе Клугино-Башкировка рядом с Чугуевом в Харьковской области. По информации подполья, Чугуев используют для снабжения войск, идущих на ротацию на Липцы, Волчанск и Изюмско-Купянское направление, а также для доукомплектования «потрепанных» украинских подразделений.

Ранее офицер ВСУ рассказал об отсутствии укреплений на линии под Харьковом.