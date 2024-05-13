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На Западе узнали мнение Путина о кандидате на пост главы минобороны Белоусове

Time: Путин доверяет Белоусову и считает его некоррумпированным

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Александр Астафьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин доверяет бывшему вице-премьеру Андрею Белоусову, чью кандидатуру российский лидер предложил на пост главы министерства обороны РФ. Об этом пишет журнал Time со ссылкой на источники.

«Путин доверяет Белоусову и считает его честным и некоррумпированным человеком», — говорится в сообщении издания, которое ссылается на неназванные источники в Кремле.

12 мая Путин предложил назначить Белоусова главой Минобороны РФ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал назначение Белоусова. По его словам, на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций и для максимально оперативного внедрения средств. «Поэтому естественно, что президент принял решение, чтобы министерство обороны возглавил гражданский человек», — сказал пресс-секретарь.

65-летний Андрей Белоусов в разное время занимал посты помощника президента Владимира Путина по экономическим вопросам, министра экономразвития России, главы департамента экономики и финансов Аппарата правительства России, гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, долгое время работал в Российской академии наук.

Ранее Путин утвердил структуру федеральных органов исполнительной власти.

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