Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России задержали мошенников, финансирующих ВСУ за счет москвичей

МВД: девять мошенников из разных регионов РФ задержаны за финансирование ВСУ

В России задержали девять жителей разных регионов за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным ведомства, подозреваемые получали деньги путем обмана жителей Москвы и пересылали их на счета украинских военных. Злоумышленники входили в доверие к потерпевшим, используя сведения об их семьях, которые находили в открытых источниках и соцсетях. Людей убеждали взять несколько крупных кредитов и перечислить деньги на указанные ими счета.

Затем пострадавших заставляли выехать в другие регионы и не выходить на связь с родными. Как рассказали сами потерпевшие, их шантажировали опасностью, которая якобы угрожает им и их близким.

Граждане несколько дней жили в арендованных квартирах, думая, что спасают свои семьи. Однако в это же время аферисты вымогали деньги уже у их родственников, заявляя, что они похитили их домочадца и расправятся с ним в случае отказа.

«В настоящее время известно о семи эпизодах криминальной деятельности с общим ущербом на сумму более 50 млн рублей. По имеющейся информации, похищенные деньги направлялись в том числе на финансирование Вооруженных сил Украины», — пояснила Волк.

Московские следователи возбудили уголовные дела. Пока известно, что часть участников преступного сообщества находится за пределами России, в том числе на Украине. В отношении них решается вопрос об объявлении в международный розыск.

Ранее россиянам назвали пять правил финансовой безопасности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами