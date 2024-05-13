В России задержали мошенников, финансирующих ВСУ за счет москвичей

В России задержали девять жителей разных регионов за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным ведомства, подозреваемые получали деньги путем обмана жителей Москвы и пересылали их на счета украинских военных. Злоумышленники входили в доверие к потерпевшим, используя сведения об их семьях, которые находили в открытых источниках и соцсетях. Людей убеждали взять несколько крупных кредитов и перечислить деньги на указанные ими счета.

Затем пострадавших заставляли выехать в другие регионы и не выходить на связь с родными. Как рассказали сами потерпевшие, их шантажировали опасностью, которая якобы угрожает им и их близким.

Граждане несколько дней жили в арендованных квартирах, думая, что спасают свои семьи. Однако в это же время аферисты вымогали деньги уже у их родственников, заявляя, что они похитили их домочадца и расправятся с ним в случае отказа.

«В настоящее время известно о семи эпизодах криминальной деятельности с общим ущербом на сумму более 50 млн рублей. По имеющейся информации, похищенные деньги направлялись в том числе на финансирование Вооруженных сил Украины», — пояснила Волк.

Московские следователи возбудили уголовные дела. Пока известно, что часть участников преступного сообщества находится за пределами России, в том числе на Украине. В отношении них решается вопрос об объявлении в международный розыск.

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