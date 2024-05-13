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Бобровский признан третьей звездой матча с «Бостоном»

Голкипер «Флориды» Бобровский признан третьей звездой матча с «Бостоном»

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Abbie Parr/AP

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский были признан третьей звездой матча полуфинальной серии Восточной конференции против «Бостон Брюинз».

Российский вратарь отразил по ходу игры 16 из 18 бросков в створ по своим воротам. Для него эта победа стала третьей подряд — всего в розыгрыше Кубка Стэнли 2024 года Бобровский провел на льду девять игр, продемонстрировав в них коэффициент надежности 2,55 при 89,2% отраженных бросков.

Встреча прошла в Бостоне на арене «Ти-Ди-Гарден» и завершилась победой гостевой команды с минимальным перевесом в счете — 3:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Барков, Сэм Беннетт и Антон Лунделл. У проигравшей команды отличились Давид Пастрняк и Брэндон Карло.

Таким образом, после этой игры счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Флориды». Пятая игра в противостоянии состоится в Санрайзе на арене «Амерант Банк» в ночь с 14 на 15 мая. Стартовое вбрасывание состоится в 02:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что россиянин уложил клюшкой на лед суперзвезду НХЛ.

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