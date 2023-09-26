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Активисты отказались от претензий к певице Ани Лорак

Активист Виталий Бородин заявил, что певица Ани Лорак чиста перед законом

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РИА «Новости»

Общественник Виталий Бородин в своем Telegram-канале отказался от претензий к украинской певице Ани Лорак, которую он называл предателем.

Бородин опубликовал официальный ответ от Министерства культуры и туризма Московской области на письмо, в котором он просил отменить выступление исполнительницы на площадке Крокус City Hall в Москве.

«Как я и говорил к Ани Лорак нет вопросов и нет оснований отменять ее концерт», — заявил общественник.

Он подчеркнул, что все вопросы к исполнительнице сняты, так как претензии общественников не подтвердились.

В конце августа общественная организация «Зов народа» во главе с Виталием Бородиным направила обращение в Генпрокуратуру России с просьбой отменить концерт певицы Ани Лорак в «Крокус Сити Холл».

10 сентября Бородин в своем Telegram-канале пригрозил раскрыть имена покровителей украинской певицы Ани Лорак в России. Он назвал певицу «предателем России» и пожаловался, что Лорак за кулисами называет себя патриоткой, однако официально свою позицию не обозначила. По мнению Бородина, из уст звезды выходят лишь «голословные высказывания».

Ранее стала известна дата выхода фильма «Брат 3» с рэпером Птахой.

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