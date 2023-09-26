Активисты отказались от претензий к певице Ани Лорак

Общественник Виталий Бородин в своем Telegram-канале отказался от претензий к украинской певице Ани Лорак, которую он называл предателем.

Бородин опубликовал официальный ответ от Министерства культуры и туризма Московской области на письмо, в котором он просил отменить выступление исполнительницы на площадке Крокус City Hall в Москве.

«Как я и говорил к Ани Лорак нет вопросов и нет оснований отменять ее концерт», — заявил общественник.

Он подчеркнул, что все вопросы к исполнительнице сняты, так как претензии общественников не подтвердились.

В конце августа общественная организация «Зов народа» во главе с Виталием Бородиным направила обращение в Генпрокуратуру России с просьбой отменить концерт певицы Ани Лорак в «Крокус Сити Холл».

10 сентября Бородин в своем Telegram-канале пригрозил раскрыть имена покровителей украинской певицы Ани Лорак в России. Он назвал певицу «предателем России» и пожаловался, что Лорак за кулисами называет себя патриоткой, однако официально свою позицию не обозначила. По мнению Бородина, из уст звезды выходят лишь «голословные высказывания».

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