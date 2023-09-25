Дочь Анастасии Заворотнюк проиграла суд из-за долга

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна проиграла суд российскому банку. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

По данным издания, Заворотнюк-младшая должна выплатить 85 тысяч рублей российскому банку. Как отмечает источник, девушка заключила договор с компанией в декабре 2018 года. В феврале 2019 года у нее появилась задолженность перед банком, которую она не оплатила до сих пор. В связи с этим представители фирмы решили обратиться в суд.

В декабре 2022 года Заворотнюк-младшая переехала в Дубай. Она рассказывала, что уехала в другую страну из-за работы мужа. Девушка добавила, что не переживает из-за жизни в чужом государстве, так как находится там не одна, а с возлюбленным. Также дочь артистки призналась, что большое количество ее друзей тоже переехали в другую страну.

В январе некоторые поклонники начали поздравлять блогершу с якобы грядущим пополнением в семье. Девушка опровергла, что беременна. По словам Заворотнюк-младшей, бывают моменты, когда та выглядит «и покрупнее», а подписчикам следует поучиться такту.

Ранее брат звезды «Счастливы вместе» ответил на слухи об ее алкоголизме.